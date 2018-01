Amet kutsub jahimehi üles rohkem metssigu küttima

Selleks et vältida sigade Aafrika katku jõudmist metsast kodusigadeni, on jätkuvalt oluline metssigade arvukuse vähendamine. Paraku on viimastel kuudel tulnud ridamisi uusi sigade Aafrika katku leide Kagu-Eestist, kus taud oli juba hääbumas, teatas veterinaar- ja toiduamet.