Taluturg kostitas värske suitsukalaga

„Kehvasti – praegu ju aasta algus ja eks vihmane ilm ka mõjutab,“ vastas Anne küsimusele, kuidas müük on läinud.

Priit müüs taluturul lepa- ja õunapuuga suitsutatud Peipsi latikat. „Kala on Mehikoorma kandist,“ täpsustas ta. „Praegu ei lähe müük kõige paremini, aga kevadel ja sügisel, kui siin olen müümas käinud, on mõni laat kehvem kui Antslas taluturg – rahvast on väga palju.“