Ettevaatust: teed võivad olla jäised

Mitmel pool sajab täna hooti lund, tugeva tuule tõttu on kohati teedel pinnatuisku. Teetemperatuurid on allpool nulli. Kõikjal, eriti väiksematel teedel, tuleb arvestada, et teed võivad olla ka jäised, teatas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.