GALERII: õigeusklikud peavad jõule

Jõulud, mida Setomaal kutsutakse ka talsipühadeks, on õigeusu kirikus kõige suurem kirikupüha pärast ülestõusmise püha.

„Kui ülestõusmist nimetatakse pühade pühaks või ülemaks kõigist pühadest, siis suurtest pühadest esimene on Kristuse sünd. Siis me tunnistame seda, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal, kes, olles tõeline Jumal, sai ka tõeliseks inimeseks,“ ütles Värska preester Andreas Põld.

Jõulud õigeusu kirikutes jätkuvad Issanda ümberlõikamise liturgiaga järgmisel pühapäeval, mil on ka Juliuse kalendri uus aasta. Jõuluaeg saab läbi 19. jaanuaril Issanda ristimise liturgiaga, mille puhul Värskas tehakse ristikäik allikale.