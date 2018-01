Galerii: lumeolud talvepealinna kandis

Seevastu Väike-Munamäe suusakeskuses töötasid pühapäeval lumekahurid. „Lumemöldrid said täna varahommikul käe jälle valgeks! Pikaks läks see paus, pikaks – viimati tehti Munakal lund jõululaupäeva öösel,“ on kirjas Väike-Munamäe suusakeskuse kodulehel. Taasavamisega mäel siiski rapsima ei hakata.