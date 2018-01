Saunamaraton stardib peagi

Võistkondade ülesanne on leida üles kõik kaardil märgitud saunad, kus tuleb võtta leili vähemalt kolm minutit, istuda kümblustünnis ja ujuda jääaugus.

«Meil on hea meel nentida, et saunamaratoni peasponsor on juba viiendat aastat Otepää ettevõtja Kalev Lemmik,» sõnas peakorraldaja, Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter. «Ka sellel aastal on peaauhinnaks OÜ Lemmik Mees kümblustünn.»

Saunamaratonile võib tulla meeleolukates kostüümides ja põnevate ning eriilmeliste liiklusvahenditega. «Liiklusvahend on mõeldud saunast sauna kulgemiseks, mitte kihutamiseks. Liikluseeskirjade rikkumise korral tühistatakse võistkonna tulemus,» lisas Ginter.

Paremusjärjestuses osalevad neljaliikmelised võistkonnad, kes on läbinud kõik saunakaardil

märgitud kohad. Võistlejad, kes läbivad kõik saunad, valivad välja ka rahva lemmiksauna.

Saunamaratoni korraldavad Otepää kultuurikeskus, vallavalitsus ning piirkonna saunaomanikud. Toetavad kõik osalevad saunaomanikud ning Otepää vald.