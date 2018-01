Fotod: Bensiini hind ületas 1,3 euro piiri

Samal ajal maksis bensiini 95 liiter Valga Alexela ja Cirkle K tanklates 1,299 eurot.

„Vähemalt meie puhul on hinnamuutus otseselt tingitud kütuse aktsiisimaksude tõusust, mis hakkab nüüd ka tarbija jaoks hindades kajastuma,“ rääkis Alexela turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadri Ambos. „Hindade tõusu on tingitud mitmest muutujast, tavaliselt määrab selle ära hetke konkurentsi olukord − keegi teeb turul liigutuse ja teised reageerivad sellele.“

Neste turundus-ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles Postimehele samuti, et bensiiniaktsiisi tõus on hakanud juba kütuse hinnas kajastuma.

Kui eile võis tõdeda, et Läti Valkas on bensiini hind kallim kui Eestis, siis täna see enam nii pole. Nagu eile, maksis täna pärastlõunal Valka LN tanklas bensiini 95 liiter 1,257 ja Virši-A tanklas 1,262 eurot.

Bensiiniaktsiis tõusis 1. jaanuarist 10 protsenti 0,563 euroni liitrilt. Diislikütuse hind jaanuarist ei tõusnud.

Valga Cirkle K tankla. | FOTO: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees