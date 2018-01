Valgamaal vahetub prügivedaja

Prügikonteinerid. Foto on illustratiivne.

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et veebruarist tegeleb Valgamaal jäätmekäitlusega Ragn-Sells AS. Jaanuaris tegeleb prügiveoga veel senine teenusepakkuja AS Eesti Keskkonnateenused.