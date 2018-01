Metsandusekspert: küttepuude hind võib kerkida 28 euroni tihumeetrilt

"Erakordselt rasked kliimatingimused on teinud küttepuidu varumise raskeks ja seepärast on täna turul olukord, kus nõudlus ületab selgelt pakkumist. Kindlasti mõjutab see hinda. Kui kaua selline situatsioon kestab on raske ütelda. Kui tänavu korralikku talve ei tule, siis kindlasti hinnad kasvavad arvestatavalt veel," ütles Hepner.

"Kui jaanuari teisel poolel ja veebruaris ning märtsis on korralik talv, siis on hinnatõus mõõdukas. Võib prognoosida, et keskmine hind 27-28 euroni tihumeetri eest kindlasti küünib," lisas ta.

Seejuures on metsanduseksperdi hinnangul praegune küttepuidu hind metsaomanike seisukohast praegu hea ning ka tarbijate jaoks veel mõistlik. "Küttepuidu hinnad on praegu head, aasta tagasi oli hind väga halb ja madal. Täna pole hind ka kliendi jaoks kõrge, pigem on ta mõistlik, mis peaks andma teatud stabiilsuse," rääkis Hepner.

Küttepuidu keskmine lõpplaohind erametsa hinnastatistika järgi oli 2017. aasta detsembris 25,33 eurot tihumeetri eest. Võrreldes kolme kuu taguse ajaga on küttepuude hind kasvanud 4,7 protsenti ja 2016. aasta detsembriga võrreldes 22,5 protsenti. Toona maksis tihumeeter küttepuitu 20,68 eurot tihumeetrilt.

Hepneri hinnagul oli aasta tagune küttepuude hind liiga madal ning tihtipeale ei katnud varumiskulud müügi hinda ära "See oli ebanormaalselt madal hind ja mitmetel juhtudel ei katnud müügihind ülestöötamine ja autotranspordi ehk väljaveo kulusid," rääkis ta.

Metsanduseksperdi sõnul pole taoline hinnakõikumine hea, sest see tekitab ebastabiilsust. Taolist olukorda süvendavad praegused rasked ja märjad ilmaolud, mis võivad omakorda veelgi hinda tõsta. "Suur kõikumine üles-alla ei ole hea, see tähendab ebastabiilsust. Kui ühel hetkel on väga kehv seis, siis võib see tähendada, et inimesed pole motiveeritud stabiilselt puitu varuma," märkis ta.

"Nüüd on see võimendunud ka väga märja aastaga. Seda oli natuke raske ette prognoosida, et olukord võib nii kehvaks minna ja see on hinda tõstnud," lisas Hepner.