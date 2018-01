GALERII: Idapiirile lisandus üheksa surisevat piirivalvurit

„Eelkõige on need lisa silmapaarid meie piirivalvuritele, kes teraselt jälgivad, mis meil idapiiril toimub,“ selgitas PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme Lõuna-Eesti Postimehele.

Võimsad ELIX-XL tüüpi, ilmastikukindlate droonidega saab kuni tunni jooksul õhust jälgida piirkonda kuni viie kilomeetri raadiuses, kus toimuv ühel või teisel põhjusel piirivalvurite tähelepanu nõuab.

„Nendega on võimalik jälgida ebaseadusliku piiriületuse kohta või seirata ebaseaduslikult üle piiri tulnud inimest või ka kalameeste liikumist Peipsil,“ rääkis Neider-Veerme.

Vajadusel saab droonipildi lukustada ja jälgida liikuvaid huvialuseid inimesi ja sõidukeid seni, kuni lähim patrull sündmuskohale jõuab. Lennumasin on varustatud infrapuna kaameraga, mis võimaldab krüpteeritud videopilti edastada ka öösel.

Poole miljoni euro eest soetatud droonid on pakitud seljakottidesse ning piirivalvuril on võimalik see 25-30 kilogrammi kaaluv ranits piirile kaasa võtta.

Droonid tarnis PPA-le osaühing ELI.