Lõuna-Eestis algasid mängufilmi "Eia jõulud Tondikakul" võtted

Eesti esimese laste jõulufilmi võtted kestavad märtsikuuni, kinoekraanidele jõuab film käesoleva aasta detsembris, teatas filmi pressiesindaja.

"Lõviosa filmist võtame üles Põlvamaal. Esimestel päevadel filmime siin Üvasi talus kitselauda stseene ning Tondikaku taluõuel Eia kohtumist loodusfotograafiga. Oleme väga tänulikud, et meid on õnnistatud värske lumega, sest tulemas on ka mitmed põnevad metsastseenid Eia sõbra Atsi ja tema vanemate vendadega," ütles filmi stsenarist ja režissöör Anu Aun.

Eesti riigi 100. sünnipäevaks loodav film räägib kümneaastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu.

Filmi peaosades on Paula Rits ja Siim Oskar Ots, lastest kõrvalosatäitjad on Annabrith Heinmaa ja Marvin Inno.

Filmis astuvad üles ka Jaan Rekkor, vennad Märt Pius ja Priit Pius, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus.

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun ja operaator Heiko Sikk. Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot.