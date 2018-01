Sisekontroll uurib politseiniku ametiseisundi väärkasutamist

Lõuna prefektuuri teatel sõitis seni kogutud andmete põhjal politseiametnik mullu tööst vabal ajal oma isikliku sõidukiga 90 alas kiirusega 124 km/h. Patrull pidas sõiduki kontrolliks kinni. Rikkumiselt tabatud politseinik esitas kolleegidele töödokumendi. Pressiesindaja sõnul jättis politseinik nii mulje, et kiirusületamine oli põhjendatud kiireloomulise tööülesande täitmisega.

Patrull lubas ametnikul edasi sõita ja kiirusületamist rikkumisena ei protokollitud.

Sisekontrollibüroo selgitas välja, et erasõidukiga vabal ajal sõitnud politseiametnik ei olnud täitmas tööülesandeid, mistõttu puudus tal seaduslik alus töödokumendi esitamiseks patrullile. Vahejuhtumi üksikasjade selgitamiseks alustas sisekontrollibüroo politseiniku suhtes väärteo- ja distsiplinaarmenetlust.

Sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra sõnas, et selline vahejuhtum on kahetsetav. "Kõigile politseinikele on meie asutuses ühtmoodi kõrged ootused nii seadustest kinnipidamisel kui ka tööeetika ja väärtuste osas. Ametiseisundist tuleneva võimu väärkasutamist esineb väga harva ning teeme endast oleneva, et selliseid eksimusi igal juhul vältida," sõnas Vahtra.

Uurimise all olev politseinik on menetlusotsuse tegemiseni töökohalt taandatud.