Võru- ja Põlvamaa ootavad kandidaate maakonna teenetemärkidele

Varasemalt Võru maavalitsuse poolt välja antud vapi- ja teenetemärkide omistamise traditsiooni jätkavad sellest aastast Võrumaa omavalitsused koostöös Võrumaa arenduskeskusega. Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots tunnustab nominente Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 22. veebruaril 2018 Võru kultuurimajas Kannel.

Võrumaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võrumaa teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna valla- ja linnavalitsused ning volikogud, kõik Võrumaal tegutsevad juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab samuti 1. veebruariks 2018 taotlusi maakonna teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale.

Põlvamaa vapimärgi kui maakonna kõrgeima autasuga tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa vapimärgiga kaasneb rahaline preemia.

2017. aastal pälvis Põlvamaa vapimärgi Mart Madissoon – Põlva maavanem aastatel 1998-2003, põllumajandusjuht ja Eesti Vabariigi üks taastaja.

Põlvamaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

2017. aastal pälvisid Põlvamaa teenetemärgi pianist ja helilooja Riivo Jõgi, võro kultuuri hoidja ja Uma Pido eestvedaja Triinu Laan ning ettevõtja Kalmer Lina.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

2017. aastal said Põlvamaa aukirjad Marko Kikas, Leo Kütt, Huko Laanoja, Lennart Liba, Raivo Musting, Olvi Raie, Signe Strohm, Mai Tammvere, Anneli Tilk ja Aile Vals.