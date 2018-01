Interneti suhtluskeskkondades on meie silme all sündimas uus paralleelkeel, mis on paljudele muutumas võõrkeeleks, ütleb sakslasest estofiil Cornelius Hasselblatt (57). Et eesti keel moodsas maailmas kestaks, tuleb seda kasutada, mitte minna üle inglise keelele.