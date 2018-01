SUUSATAMINE: Haanja radadel valitsesid hiinlannad

Parimana lõpetas hiinlanna Xin Li (nr 214), edestades 14,4 sekundiga kaasmaalast Chunxue Chi-d (nr 211). Kolmanda lõpuaja sai venelanna Anastasia Kazakul (nr 213).

Parima eestlasena lõpetas sõidu viiendaks tulnud Tatjana Mannima (nr 212), kes kaotas võitjale 41,4 sekundit. Kuuendana olid finišis Laura Alba (nr 210) ja seitsmendana Anette Veerpalu (nr 207).

Asjatundjate sõnul meelitas hiinlased Haanjasse võistlema asjaolu, et tegemist on FISi kategooriat omava võistlusega, kus on võimalik teenida FIS-punkte. Need suurendavad sportlaste võimalusi pääseda Pyeongchangi taliolümpiamängudele.