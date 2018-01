Päiksepaistes kogub jõudu uus torm

Esmaspäeval jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile – Venemaa kohal püsib võimsana kõrgrõhuala, Läänemerele laieneb aga madalrõhkkonna serv. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-11 m/s. Saartel tugevneb tuul hommikuks puhanguti 15 m/s. Külma on 8-15, rannikul 4–7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 6–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 3–7 kraadi.

Teisipäeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere ning kagutuul tugevneb veelgi. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagutuul tugevneb 8–13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12–15, puhanguti 20–25 m/s. Külma on 8–15, saartel ja rannikul 4–7 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 8–13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12–15, puhanguti 20–25 m/s. Külma on 3–7 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale ja selle servas on ilm öösel tormine. Öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 8–13, puhanguti 17 m/s. Saartel ja rannikul paisub tuul 12–15, puhanguti 20–25 m/s. Külma on 4–12 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb ning lääne poolt alates hakkab lund sadama ja tuiskama. Hommikul puhub kagutuul 8–13, puhanguti 17, saartel ja rannikul 12–15, puhanguti 20–25 m/s. Päeva jooksul tuul nõrgeneb. Külma on 2–7 kraadi.

Neljapäeval jääb madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale tiirlema, aga nõrgeneb ning Läänemerele ulatuvas servas surve väheneb. Kagutuulepuhanguid on eelkõige rannikul ja need ulatuvad 15 m/s. Vahetevahel sajab lund, päeval võib saartel ja läänerannikul ka lörtsi tulla. Külma on öösel saartel ja läänerannikul 1–5, mandri sisealadel 5–8 kraadi.

Päeval on õhutemperatuur saartel ja läänerannikul nullkraadi ümber, mandri sisealadel tuleb 1–4 kraadi külma.