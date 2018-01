Peagi stardib talvine autospordivõistlus

«Loodan väga, et võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning võistelda saab talvistes oludes,» sõnas võistluste juht Marko Koosa.

«Otepää autospordi üritused on alati väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud toredaks traditsiooniks. Ootame rahvasprindile vähemalt 80 autosportlast. Loodame, et starti on tulemas ka teiste riikide võistlejaid. Radade täpsed asukohad avaldame võistlusnädala alguses ning seal on olemas info pealtvaatajatele. Üritus on pealtvaatajatele tasuta,» lisas ta.