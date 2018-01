Tänasest on lubatud minna jalgsi Peipsi järve jääle

Piirivalvurite jääluure andmed näitavad, et keskmiselt on Peipsil jääkate 15-20 cm paks, mis tähendab, et jääle minek on ohutu nii jalgsi, aga laupäevast alates ka maastikusõidukitega. Enne jääle minekut tasub vaadata politsei kodulehelt värskeimat infot jääolude kohta.