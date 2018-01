Rekordhelistaja rääkis mobiiliga 1714 tundi

„Ida-Virumaa usinamad mobiiltelefoniga helistajad olid naisterahvad, kes eelmisel aastal rääkisid keskmiselt telefoniga 92 tundi, ehk peaaegu neli ööpäeva. Sama kandi meesterahvad rääkisid möödunud aastal keskmiselt 63 tundi. Sealseks rekordhelistajaks oli aga hoopis 38-aastane mees, kes rääkis eelmisel aastal telefoniga kokku 1714 tundi. Nii helistamises kui ka SMS-ide saatmises teevad Ida-Viru naised meestele silmad ette. Vaid interneti kasutamises on mehed agaramad,“ ütles Aron ja lisas, et sarnaselt eelmistele aastatele leiab maakonniti helistajate edetabeli tipus selgelt rohkem naisi kui mehi.

Aroni sõnul on sõnumisaatjate seas esikohal seekord Harjumaalt pärit nobenäpp. Märgatavalt suurenes päevas saadetavate SMS-ide hulk 360 sõnumi peale. Kui võrrelda aastaga 2016, siis oli vastav näitaja 214. Teisele kohale tulid möödunud aasta statistikat arvesse võttes pärnumaalased, saates vastavalt 308 SMS-i.

„Kõige väiksemate rekorditega paistavad taas silma hiidlased ja saarlased, kellel oli aastas võrdselt 69 kõnetundi. Seevastu on hiidlased Eestis aktiivseimad mobiilse interneti kasutajad, keskmiselt kasutas mullu üks hiidlane 95 gigabaiti internetti. Seda kokku nii telefonis kui ka arvutis,“ tõi Aron välja ja lisas, et hiidlaste suur digilembus oli tõeline üllatus. Võrreldes 2016. aastaga kasvas see näitaja 30%.