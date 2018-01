Uuringu kohaselt on ihaldusväärseim tööandja taas Eesti Energia

"CVKeskus.ee poolt algatatud traditsioonilises Eesti ihaldusväärseima tööandja uuringus anti tööandjatele tänavu üle 8000 hinnangu," ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt pressiteate vahendusel. "Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks valisid töövõtjad Eesti Energia. Teise koha Eesti ihaldusväärseimate tööandjate edetabelis haaras Telia Eesti AS ja kolmandaks tõusis Skype Technologies OÜ, kes möödus 2017. aastal kolmandale kohale tulnud ettevõttest Swedbank AS."

Eesti Energia valisid töövõtjad Henry Auväärti sõnul tahetuimaks tööandjaks, kuna vastajad leidsid, et töötajad on ettevõttes hästi tasustatud, neil on seal head karjäärivõimalused ja töötajatele on usaldatud suur vastutus. Lisaks toodi oluliste omadustena välja ka tööandja ausust, head mainet ja võimalust viia ellu olulist missiooni.