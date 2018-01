Veerpaludel oli põhjust pidutseda

Esialgu on olümpiakoht kindel vaid Anettel, kes teenis selle välja karjääri teise Eesti meistritiitliga. Andrease pääs olümpiale on veel lahtine ning oleneb sellest, kas Eesti meessuusatajad saavad peale oma kolme garanteeritud olümpiakoha ka lisakohti või mitte.

«Seis on päris segane ja ega ma ise ka päris täpselt sellest veel aru saa. Kuulsin kedagi rääkimas, et Eesti meistrivõistlused ei loegi midagi. Ma ikkagi loodan, et neid võetakse arvesse,» ütles Andreas Veerpalu, kes võitis nädalavahetusel kuldmedali nii 15 km vabatehnikas kui 30 km suusavahetusega sõidus.

Anette Veerpalu(nr.7) TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Eesti suusakoondise peatreeneri kohusetäitja Jaanus Teppani sõnul pole kohtade üle mõtet spekuleerida, sest lisakohti, mida jagada, lihtsalt ei ole. Praegu on OM-pilet vaid Raido Ränkelil, Marko Kilbil ja Karel Tammjärvel. Team Haanja peatreeneri Anti Saarepuu sõnul on aga lootust, et mehed saavad kaks kohta juurde.

Nimelt on ühel riigil võimalik olümpiale saata maksimaalselt 20 sportlast, aga paljud koondised ei pane nii palju sportlasi välja. Peale selle on aeg näidanud, et mõned riigid loobuvad oma kohast. See tähendab, et vabaks jäänud kohad jaotatakse pingerivi alusel teistele riikidele ümber.