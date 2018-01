Mälumänguturniir stardib haldusreformist hoolimata

«Palupera valda küll enam pole, aga mul polnud hetkekski kahtlust, kas jätkata turniiriga või mitte,» kinnitas peakorraldaja Kalev Lõhmus. «Traditsioon ju ka maksab midagi. Minule on oluline, et jääks püsima ka mõne väiksema koha nimi – näiteks Palupera.»

Seejuures on kaks mälumängurit tema sõnul osalenud kõigil 25 turniiril: Mairold Kõrvel Otepäält ja Rudo Lilleleht Valgast.

Lilleleht tunnistas, et osalema ärgitab teda ühelt poolt harjumus. «Olen juba natuke rohkem kui 30 aastat mälumänguga tegelenud. Alguses olin Otepää sovhoosi võistkonnas, siis mööblivabriku omas. Nüüd olen juba aastaid esindanud Valga turniiribridži- ja mälumänguklubi.»

Juba aastaid Valgamaa on tarkpeadele konkurentsi pakkunud tugevad võistkonnad kaugemaltki, ka Põlva- ja Võrumaalt.

Teisalt tekitab mälumäng tema sõnul ka hasarti ja võidujanu. «Tegu on ju ühtlasi Valgamaa meistrivõistlustega võistkondlikus mälumängus. Ja väga uhke on meistriks tulla – see on minuga ka juhtunud.»

Kuna tegu on lahtiste meistrivõistlustega, on juba aastaid Valgamaa tarkpeadele konkurentsi pakkunud tugevad võistkonnad kaugemaltki: eelkõige Põlva- ja Tartumaalt. Samuti on osalejaid olnud Võru- ja Viljandimaalt. Lõhmus loodab, et kaugemalt tulijaid on sellelgi korral.

Samas on tal hinges ka väike mure. Võistlusel on ka osalemistasu ja kui väikevallad tasusid seda kohalike tarkpeade eest meeleldi, siis nüüd pole kindel, kas suurem omavalitsus ikka on nõus näiteks kolme võistkonna osalemist toetama. «Ehk aga ikka mõttesporti väärtustatakse,» avaldas ta lootust.

Võistkonnas võib olla kuni viis mängijat – sel juhul peab aga vähemalt üks võistkonna liige olema 18aastane või noorem.