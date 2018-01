Riigikogus on raske löögile pääseda

Kangro on läbi aastate avaldanud lugusid hooldajate raskest argipäevast ja 2013. aastal valis Postimees ta aasta arvamusliidriks. Kangro kandideeris 2015. aastal Riigikogu valimistel ja kogus korralikud 1669 häält, kuid siiski toona parlamenti ei pääsenud. 2016. aasta lõpus aga pääses ta sinna Juhan Partsi asendusliikmena, kes suundus Euroopa Kontrollikoja liikmeks.

Kangro sõnul on Toompeal töötades esiplaanil suur segadus. «Kõik jooksevad ennast hingetuks. Kogu aeg tegeldakse millegagi, muudetakse tundide kaupa seaduseid. Seadused on läbi analüüsimata, mõjuanalüüsid on tegemata,» rääkis Kangro.

Kuigi inimesed küsivad talt tihti, miks ta Riigikogus kõike kiiresti korda ei tee, on oma ideid esitada üldise suure töövoo kõrvalt väga raske.

«Kui vaatan oma aastat sotsiaalkomisjonis, siis see seadusemuudatuste hulk, mis on paratamatult minu algatustest sõltumatult tulnud valitsusest Riigikokku menetlemisele, on olnud lihtsalt niivõrd suur. Selle läbimenetlemine on võtnud nii palju aega, et sinna kõrvale näiteks sotsiaalkomisjoni tööplaani panna mingeid uusi teemasid ei ole praktiliselt olnud võimalik,» selgitas ta.

Samas on Kangro sõnul asjatundjate kohalolekust vähemasti nii palju kasu, et laua taga leidub inimesi, kes teemasid süvitsi mõistavad.

Põhikooli järel vähe tuge

Kriitilise meele poolest tuntud Kangro osales ka rakkerühma töös ja kiitis selle raporti üldiselt heaks. Kogu pikaajalise hoolduse valdkond peaks tema sõnul aga kiiremini arenema. «Asi on kindlasti liikunud edasi. Aga ta on liikunud liiga vähe selleks, et saaksime öelda: asjad on õigel teel.»

Rääkides konkreetsetest teenustest, kuhu tema esmajärjekorras raha suunaks, tõi Kangro välja selle, et puudega lapsed peavad saama tuge ka pärast kooli lõpetamist.

«Kui puudega laps lõpetab põhikooli ja kui ta edasi õppima ei sobi, kukub ta koju. Ja vanem kukub tema juurde koju ja siis nad kahekesi seal ootavad olukorra halvenemist. Kui laps lõpetab kooli, peab talle kohe tekkima üleminek kas toetatud elamise üksusesse või kõige keerulisemal juhul hooldekodusse. Puudega laps peaks aga saama üle minna kas toetatud elamise üksusesse või kõige keerulisemal juhul hooldekodusse. Või peab tal olema mingisugune töö- või tegevuskeskus või päevakeskus vastavalt tema tasemele.»

Samuti on vaja on kohti, kuhu saab jätta puudega lapsed sel ajal, kui nad pole koolis ja ka vanemad ei saa nendega tegelda. «Igale poole peavad tekkima hoiukodud, mis praegu mõnel pool Eestis on ka käivitunud. Või hoiuteenus, mis toimiks hästi, nii et saad ta kuhugi viia või kutsuda kellegi, kes tema järele vaatab.»

Normaalse psüühikaga, aga meele- või liikumispuudega inimestele, näiteks kurtidele või pimedatele, on tema sõnul vaja tugiisikuid või isiklikke abistajaid. Neile, kes poole elu pealt või vanaduspõlves muutuvad abivajajaks, peab aga olema kättesaadav koduteenus. Samuti mingi keskuste süsteem, olgu need tegevus-, päeva- või hoolduskeskused.

Kasutamata e-ressurss

Ka tuleks tema sõnul olla senisest säästlikum. «Sotstöötaja kihutab mööda Eestit ja tõstab puid tuppa. Selle asemel peaks tagama abivajajatele raha, et nad saaksid ise välja mõelda, kust nad leiavad selle inimese, kes puud tuppa toob.»

Või teine näide suurte erihooldekodudude asemele väikeste moodsate peremajade ehitamise kohta. «On ehitatud ülikallilt maju neile, kes juba hooldekodus elavad. Raha kulutades aga oleks pidanud rohkem mõtlema nendele inimestele, kes praegu süsteemilt üldse tuge ei saa ja elavad kodus omastehooldajate järelevalve all.»

Samuti võiks e-riik paremini e-teenuseid kasutada. «Räägime, et Eestis on palju hästi toimivaid e-teenuseid. Millegipärast sotsiaal- ja tervishoiusfääri ei ole need eriti jõudnud. Meil praktiliselt ei ole äppe, mis aitaksid varajases dementsuses inimesi ja omastehooldajaid või toetaks suhteliselt iseseisvaid vaimupuudega inimesi. See on uus suund ka arenenud maailmas.