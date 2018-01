Entusiastil seisab endises laudas poolsada Ameerika iludust

Vanim auto suures hoones, kus iludused on külg külje kõrval tihedalt koos, on Kaiser Special. Masin on samast aastast, mil sündisid Siim Kallas ja Jüri Vlassov ning toimusid esimesed sõjajärgsed olümpiamängud. Oli 1948.

Tollel Kaiseril ei olnud originaalvarustuses küljepeegleid ega suunatulesid. Kui Ameerika autod on muidu automaatkäigukastiga, siis sellel on manuaal.

«See oli juba üle lahe siia toodud, kui selle endale soetasin,» ütles Ameerika autode kollektsionäär Sander Kipper. Autod ongi temani jõudnud Eestist, aga samuti välismaalt, loomulikult ka otse USAst.

Aastate jooksul kogunenud tehnika on ta paigutanud Võru külje alla ühte ilmatu suurde kunagisse farmihoonesse. Kokku on tal 55 autot. Neid, mis suurema või väiksema putitamisega sõidukorda saaks, on paarkümmend. Selliseid, millega kohe liikluskeerisesse võib minna, on kolm-neli. Ülejäänud on varuosadeks. Vajalikke juppe saab ta välismaistest internetipoodidest, aga üht-teist vajalikku leiab ka Eestist.

Vana Cadillaciga teeb pulmasõite

Tema erilised lemmikud on suured ja uhked autod kuld­ajastust, 1950.–1960. aastatest – Lincoln, Cadillac ja teised. Üks ilusam kui teine.

Võrukas Sander Kipper võib Ameerika autodest kõneleda kas või mitu päeva järjest, aga ikka ei jõuaks ta oma teadmiste juures sellest teemast kõike ära rääkida. Ta puistab peast aastaarve, millal üks või teine mudel välja tuli ja millal seda muudeti. Samamoodi annab ta soravalt teada tehnilistest nüanssidest ja keredetailidest ning sellest, mis ühe või teise auto puhul erilist on.

«See näiteks on Lincoln Continental Convertible Suicide Doors aastast 1962. See on haruldane neljaukseline lahtine auto. Katus siia enam peale ei käi,» ütles ta. Kui ta sellega ise sõitnud on, siis vihma õnneks tulnud ei ole.

Suurte teadmistega auto­fänn jätkas autode tutvustamist. «Lincoln Mercury aastast 1977. Sellega on hea mugav sõita, pehme ja mõnus. Panin katusele uue nahkkatte. Sellega käin ka pulmasõite tegemas. Suve jooksul olen 10–15 pulmas,» tutvustas ta.

Autokogus on ka tuntud telesarjas «Kättemaksukontor» näitlejate kasutada olnud 1967. aasta punane Cadillac Eldorado Fleetwood Coupe. Selle lähedal on teises populaarses sarjas «Naabriplika» teledebüüdi teinud Buick Riviera Convertible 1984. aastast.

Autodest saab hea emotsiooni

«Aga see siin on väidetavalt olnud kunagi Carl Danhammeri auto,» tutvustas Kipper 1970. aasta lõpu Cadillac Seville’i. Selle eripära on, et kui Ameerika autod on muidu bensiiniautod, siis too liigub diisliga.

Mis asja – matuseauto ka kollektsioonis!? «See on kunagine matuseauto Ameerikas. See seisis kaks aastat Rakveres vanadekodu kõrval,» märkis Kipper. «Noored mehed ostsid selle kunagi ja tahtsid hakata romurallit sõitma. Minule on see rohkem varu­osaautoks.»