Otepää koor jahib Tammjärve lauluhäält

Suure osa oma elust laulnud Tammjärve viimane avalik etteaste oli seitse aastat tagasi, kui ta astus üles juunioride MMi promoüritusel bändiga Tammjärv & Sõbrad. «Toonane suusaliidu spordidirektor Raul Olle oli kuulnud, et olen karaoket laulnud ning kutsus mind esinema,» meenutas Tammjärv.

Kuu ajaga õppis Tammjärv oma bändiga selgeks kaks U2 lugu ning esines Solarise keskuses korraldatud üritusel. See esinemine on praeguseks jäänud ka tema viimaseks, kuid Otepääl elava suusasportlase bassi jahib ka kodukoha koor.

«Otepää koori juht, Algo Kärbi ämm (Eve Eljand – toim), on öelnud, et mul on hea tämber ja ma võiks minna laulma. Ma pole veel proovinud,» avaldas Tammjärv.