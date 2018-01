Nüüd tõdeb ansambel, kuhu kuuluvad ka Setomaal elavad Sandra ja Jalmar Vabarna, et üllataval kombel on see eesmärk nüüdseks üha enam tõeks saamas. Bänd on kolme aasta jooksul esinenud kokku 31 riigis. «Jäänud on veel vaid 165 riiki!» hõiskab kollektiiv oma kodulehel.