Intervjuu: Mailis Reps: lastele antakse liiga palju kodutöid teha

Kui ma 1990. aastal keskkooli astusin, pani matemaatikaõpetaja suureks üllatuseks hinnete asemel hoopis plusse ja miinuseid. Millal Eesti koolides täielikult hinnete panemisest loobutakse?

See on puhtalt kooli otsustada. Meil on koole, kus terves põhikooliastmes ei panda hindeid, ja on koole, kus ei panda hindeid astmete kaupa, näiteks 1.–3. klassini. On ka koole, kus pannakse ainete kaupa «arvestatud», «mittearvestatud».

Kas kõik koolid on selleks valmis? Kindlasti mitte. Meil pole ka õpetajad selleks valmis. See nõuab palju selgitustööd ja lastevanematele tagasiside andmist.

Mõnigi õpetaja ütleb, et hirm halva hinde ees vähendab lastes initsiatiivi, kartus eksida suurendab pingeid. Kuidas nendest pingetest koolis vabaneda?

See pole ainult hindamise teema, vaid tähendab ka riigieksameid, tasemetöid, kõike, mis on testipõhine. Kui kooli hinnatakse kui organisatsiooni, siis organisatsioon hindab last. See tekitab mitte ainult pingeid, vaid võtab ära ka õpetaja ja õpilase individuaalse eripära. Mida rohkem standardiseerida, seda suurem on oht, et individuaalne andekus ei löö õitsele. Eriti õpetajate puhul on see ülioluline.

Õpetajal on praegu hindamisel numbri väljapanek palju lihtsam. Ka on lastevanemaid, kes on absoluutselt selle vastu, et tema laps hindeid ei saa. Samuti on õpetajaid, kes ütlevad, et nad on selleks liiga koormatud, et hakata igale lapsele andma tagasisidet.

Kui võrdlen oma laste koolikotte, siis kaalu poolest väga palju vahet pole, kas käia 2., 4. või 7. klassis. Miks meie õpe on endiselt köitekeskne, samas kui elu ise on üha digitaalsem?

Digiõpikute teema on olnud pea kümme aastat jõuliselt üleval. Õpetajad ootavad, et ühe õpiku kõrval oleks sellest ka digiversioon. Paberõpik saaks olla koolis, digiversioon annaks sellele laienduse, nii et kui lapsel on kodus vaja midagi täiendada, saab ta digiversioonist vaadata. Et digiõpik asendaks paberõpiku – selleks veel ühiskond valmis pole. Sellele tuleks väga suur vastasseis, välja arvatud võib-olla gümnaasiumis.

Koolikoti raskus on eraldi teema. Kaasas kantakse õpikut sellepärast, et see on kodutöödega seotud. Kuni meil on traditsiooniline kodutööde süsteem ja meil pole topeltõpikuid ja digiversioone, on lastel koolikotid. Need kolm asja koos võiksid tekitada olukorra, kus laps ei tassi enam midagi kaasa.

Matemaatikaõpetaja, kellega alustasin, meile koju ülesandeid ei andnud. Tema ütles, et õpitakse koolis. Miks ikka antakse lastele kodutöid teha?