Piirivalvurid saatsid lekkiva ja roostetava veoki tagasi Venemaale

18. jaanuari õhtul kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Valgevene numbrimärgiga Volvo veokit ning avastasid, et sõidukil on ülemäärane õlileke, selle summuti on läbi roostetanud ning esimese ja teise telje amortisaatorid on lõtkuga. Kuna sõiduk ei olnud tehniliselt korras keelati sel Eestisse siseneda ja masin suunati tagasi Venemaale.