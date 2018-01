Möödunud pühapäeval avastas sihtasutuse Valga Jaani Kiriku Renoveerimine juht Sirje Päss, et Valga Jaani kiriku üks ustest ja müür on täis soditud. «Eks seda on ikka poisikesed teinud, kes see teine niisugust asja tuleb tegema,» arvas ta.