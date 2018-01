Nädal tagasi anti Tõrvas Mari Kulli nimeline kultuuripreemia tuntud lauljale ja näitlejale Voldemar Kuslapile, kes on ka ise olnud Kulli õpilane. Mõni päev hiljem saabus Lõuna-Eesti Postimehele aga anonüümne vihje, milles seisab, et kohalikud kultuuriinimesed on nördinud, sest preemiat kuulsale mehele andes ei hinnata kohalikke tegijaid.