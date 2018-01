Töötukassa tunnustas parimaid koostööpartnereid

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest. Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.“

„Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad, kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 39 suurettevõttega,“ ütles Paavel.

„Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid. Samuti näeme partnerites olulisi kaasarääkijaid töötukassa üha laieneva teenuste ringi kujundamisel.“

Põlvamaa

Aasta koostööpartner 2017 - AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus

Koostööpartnereid ei pea otsima metsade ja mägede tagant, koostööd saab edukalt teha ka naabritega. Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna ja AS Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskuse koostöö on kestnud juba kaks aastat. Meeskonnaliikmed on motiveeritud, oma tegevustes täpsed ning kõigest kumab läbi soovi teha asju järjest paremini. Võiks öelda, et selle ajaga on koostööst saanud meeskonnatöö, olenemata sellest, et ollakse erinevatest organisatsioonidest.

Ühiseks eesmärgiks on, et kliendid saaksid tagasi usu oma vaimu ja tervisesse. Individuaalne ja oskuslik lähenemine on toonud klientide rahulolu teenusega. Tunda ja näha on rehabilitatsioonimeeskonna panustamist töösse ja usku klientidesse. Ilma reklaami tegemata on saanud Põlva Haigla suurimaks teenusepakkujaks Põlvamaal, meelitades väikesesse Põlvasse ka kaugema kandi rahvast.

Aasta tööandja 2017 - Põlva Agro OÜ

Põlva Agro OÜ sai alguse 17. septembril 1947, kui loodi kolhoos Võit - Mandri-Eesti esimene kolhoos. Läbi aja on ettevõte kandnud erinevaid nimesid, praegust nime – Põlva Agro OÜ – kannavad nad 2004. aasta algusest. Tegemist on ühe efektiivsema piimatootmisega tegeleva ettevõttega Eestis, piimakari on üks Eesti tippkarjadest. Ettevõttes töötab 65 inimest, haritakse 2400 hektarit maad ning lüpsikarja suurus on 1100 looma.

Tööandja on kasutanud aktiivselt tööturuteenuseid, sealhulgas töövahenduse, proovitöö, tööpraktika, palgatoetuse ja tugiisikuga töötamise teenuseid. Koostöö töötukassaga on seni seisnenud töövahenduses. Töökuulutustes on ta üks väheseid Põlvamaa ettevõtteid, kel on julgust avaldada töötasu suurus. Ettevõte on valmis pakkuma võimalust ka neile inimestele, kellel ei ole varasemat töökogemust, kelle oskused vajavad täiendamist või kelle töövõime on vähenenud.

Võrumaa

Aasta koostööpartner 2017 - Vambola Olli

Vambola Olli on koostööpartnerina mõistev, sõbralik, vastutulelik. Ta süveneb põhjalikult kliendi probleemidesse, on arutlev, veenva mõtteviisiga, lahendustele orienteeritud. Kliendid saavad alati nõu, kuidas alustada võlgadest tingitud sasipuntra harutamist. Sageli rõhuvad kliente ja takistavad tööotsinguid erinevad juriidilised probleemid, Vambola Olli ei pea paljuks ka sellistel puhkudel lahenduseni viiv suund kätte näidata.

Vambola Olli osaleb meelsasti töömessil, andes tasuta juriidilist nõu.

Aasta tööandja 2017 - OÜ HAMERY