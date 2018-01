Lõuna-Eesti koolidel on võimalus liituda kiusamise vähendamise programmiga KiVa

Uuringud näitavad, et iga neljas kuni viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver. “Kiusamine on seega tõsine probleem, mis mõjutab nii laste vaimset kui ka füüsilist tervist, aga ka õpitulemusi, enesehinnangut ja mina-pildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist elu tervikuna,” selgitab sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Seetõttu on äärmiselt oluline koolidel tegeleda kiusamise süsteemse ja järjepideva ennetamise ja vähendamisega,” on ta konkreetne.