Eljand tunnistas, et tiitel tuli talle suure üllatusena. «Seisin sel hetkel lava serval ja hetkeks tõmbas jalad nõrgaks. See oli vau-efekt!» kirjeldas ta tunnet, kui võidust teada sai. «Ega ma ikka ei arvanud küll, et mind valitakse. Kõrval olid ju väga tublid dirigendid ja koorijuhid ning me kõik teeme ühteviisi väga rasket ja tänuväärset tööd. Olin täiesti arvamusel, et ikka keegi teine saab tiitli.»

Eve Eljand lisas, et ta oli juba selle üle väga õnnelik, kui sai teada, et on kandidaatide nimekirjas. «Juba see oli suur au, et väikese kooli õpetaja leiab tee nominentide hulka,» märkis ta, et seda rohkem on nüüd põhjust rõõmustada üllatuslikult tulnud tiitli üle.