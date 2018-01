Elroni juht näeb vajadust ülikallite ekspressrongide järele

«Paljude tähtsate inimeste peades on valmisolek uusi ronge osta olemas,» ütles Tischler idee kohta osta kolm uut ekspressrongi hinnaga ligi 30 miljonit eurot. «Tuleb arvestada, et uued rongid ei oota meid kuskil laos, vaid need tuleb meile valmis ehitada. Seega kui tellimus sisse anda, läheks paar aastat aega, enne kui rongid liinile jõuaksid. Praegu pole tellimust sisse antud, aga arusaamine ja valmisolek on olemas.»

Tischler loodab, et uute rongide ost kajastub ka järgmise aasta riigieelarves. Ta on seisukohal, et rongiliiklust peakski korraldama riik.

«Arvan, et rongiliikluse populaarsust ja rongiga sõitmise imidžit on päris palju võimalik tõsta. Teha rongiga sõitmine ägedamaks – see on põhiline ja kõige laiem väljakutse,» ütles Tischler Postimehele ning lisas, et ka praegusel imidžil pole suurt viga midagi, liiatigi oli reisijate arv mullu oma kaheksaprotsendise reisijatearvu kasvu juures kõigi aegade tipus.

«Nende hulgas, kes ronge kasutavad, on maine väga hea. Samas on rongide kasutamisel mingi teadlikkuse barjäär. Kui inimene peab Tallinnast Tartusse minema, siis ta hüppab pigem auto peale ega mõtle, et ta saab mugava, kiire ja sooja rongiga tegelikult palju odavamalt,» selgitas Tischler.

«Algusaegadel sai Elron meedias kõvasti negatiivset tähelepanu. Aga ma ütlen, et firma potentsiaal on palju suurem, kui meediast tihtipeale näha on. Seega tahan Elroni mainet ka meedias parandada,» lisas ta.

Tischler näeb parema teenuse ja turunduse abil võimalust rongiga sõitjate arvu kasvatada. Ees ootab ka uue piletisüsteemi käivitamine, mis annab mitmekülgsemaid võimalusi nii veebis kui rongis pileti ostmisel. Piletihinnatõusu Tischleril plaanis ei ole, sest mängumaa pole ses osas eriti suur.