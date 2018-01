Lõuna prefektuur sai juurde 13 uut abipolitseinikku

Eestis on abipolitseinikke pisut üle tuhande. 22 protsenti abipolitseinikest on naised, ülejäänud mehed. On kokku arvutatud, et mullu tegid abipolitseinikud Lõuna prefektuuris 32 500,5 tundi vabatahtlikku tööd. Ühtviisi oldi toeks ennetustegevuses, piirkondlikus politseitöös, patrullides, piirivalves, kaameravalves, maastikuotsingutel, migratsioonijärelevalves, arhiivitöös ja administreerivas tegevuses.

Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordinaator Rainer Rahasepp ütles, et inimeste huvi abipolitseiniku töö vastu järjest kasvab. «Noori huvitab politseinikuamet ja see kutsumus on paljudele väga südamelähedane, » rääkis Rahasepp. Ta lisas, et järjest enam noori läheb abipolitseiniku tööst inspireerituna sisekaitseakadeemiasse korrakaitsjaks õppima.