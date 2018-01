Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal

Oma aastalõpukõnes kutsus president Kaljulaid noori üles kirjutama kõne Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. „Ainult meie mõtetest ma teie tulevikku, kallid Eesti noored, otsida ei tahaks. Ma tean vaid seda, et te tahate olla õnnelikud. Aga kuidas te seda teha kavatsete? Palun rääkige meiega, kes me täna otsustame! Palun pange oma mõtted kirja ja kirjutage Eestile!" Üleskutse teemaviide on #kirjutaEestile.

Riigipea kutsus noori üles kirjutama kõne, kus mõtlevad sellele, mida tähendavad nende jaoks meie maa ja meie inimesed ja mida peab üks 100-aastane riik kalliks pidama, et hästi ja õnnelikult edasi kesta? Milline on see riik, kui me tähistame sünnipäeva 50 või 100 aasta pärast?