Lumine nädalavahetus tõi rohkelt õnnetusi kelgu- ja suusamäel

Salva Kindlustuse õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Evelin Loitmaa märkis, et oluliselt tõusis kindlustusjuhtumite arv viimasel nädalavahetusel, kui paljud pered olid lumist ilma nautimas suusaradadel või kelgumäel. “Teatatud on näiteks õnnetusest, kus laps kukkus kelgutades näoga vastu kivi,” märkis Loitmaa. “Samuti esines mitmeid põrutuse juhtumeid ning üks laps rebestas suusamäel oma kannakõõlust.”

Samas ei ole kelgumäe õnnetused alati lastega seotud – Salva on saanud teateid ka ennast vigastanud lapsevanematelt. „Eelmisest aastast on üks õnnetu lugu, kui isa väänas lapsega kelgutades oma jalga nii, et pidi peale seda üle paari kuu haiguslehel olema,” meenutas Loitmaa.

Loitmaa selgitas, et libedaga kukkumised ja põrutused on tavapärased, aga tükk aega ennast oodata lasknud lumi on tuntavalt tõstnud just lastega toimunud õnnetusjuhtumite arvu. “Üldiselt on talveperioodil sagedased erinevate siseruumide spordialadega seotud traumad, mis on saadud näiteks pallimängude ja rühmatreeningute käigus,” märkis Loitmaa.