AS Graanul Invest.

Pehmetest ilmadest tingitud puitmaterjali puudus on oluliselt mõjutanud ka graanulitehaste tööd. «Olukord on praegu tõesti raske,» rääkis Graanul Investi juht Raul Kirjanen, kelle sõnul on ettevõtte viimase kolme kuu võimalikust tootmismahust ära kasutatud vaid 60 protsenti.