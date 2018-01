Tänaseks on uuendatud 400 000 ID-kaarti

„Veel 156 000 inimesel, kes kasutasid eelmisel aastal vähemalt korra ID-kaarti elektrooniliselt ning kellel puudub alternatiivne digitaalse allkirja andmise võimalus, on dokument uuendamata. Kui on teada, et lähiajal tuleb ID-kaarti kasutada mõnes e-teenuses või anda digiallkiri, siis soovitan kindlasti kaardi varakult ära uuendada,“ soovitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juht Margus Arm.