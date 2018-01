Suri Janno Reiljan

Professor Reiljan andis hindamatu panuse TÜ majandusteaduskonna uuendamisse 1990. aastate alguses võttes vastutuse dekaanina ja seejärel arendusprodekaanina. Sellest ajast on pärit paljud teaduskonna tegevuse aluspõhimõtted. Juhina rõhutas ta rahvusvahelist avatust kui kvaliteetse hariduse alustala, kuid tähtsustas ka eesti keelt teaduskeelena. Janno Reiljan käivitas eestikeelsete majandusõpikute sarja, milles tänaseks on ilmunud üle 100 õpiku. Pidades väga oluliseks tööd magistrantide ja doktorantidega algatas ta suvekoolide traditsiooni, et noori inimesi kokku tuua ja motiveerida teadusega tegelema.

Janno Reiljan osales aktiivselt Eesti riigi taasrajamisel, töötas 1992.a. peaministri nõunikuna ja oli Riigikogu IX, X ja XI koosseisu liige. Olles elupõlise võrokesena läbi proovinud kõik maatööd, võitles ta Eesti maaelu ja -rahva püsimise ja edenemise eest.

Lõpuks võitis soov ülikoolis töötada, teadust teha ja noori õpetada, mis tõi ta 2007. aastast tagasi majandusteaduskonda. Kolleegidena tundsime rõõmu, et ta panustas taas teaduskonna ellu silmapaistva professorina kuni emeriteerumiseni aastal 2016.

Jannot iseloomustas tugev veenmisvõime, mille abil suutis ta juhendada ja võita ülikoolile palju noori, kellest on kasvanud dekaane, professoreid, õppejõude ja teadureid ning Eesti riigile kõrgeid ametnikke ja tublisid ettevõtjaid.

Janno töötas äärmiselt põhjalikult ja nõudis seda ka teistelt. Ta vihkas rumalust ja astus selle vastu ka tormiliselt välja. Janno oli väga elurõõmus inimene, kes oskas ka kõige lihtsamates sõnavõttudes humoorikalt sõnu ritta seada ning laulu üles võtta.

Innustagu tema elurõõm ja sihikindlus meid kõiki tema algatatut edasi viima.