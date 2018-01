Suletud Krabi kooli direktor ja õpetaja lähevad kohtu alla

Eelistungid on veebruari alguses Võru kohtumajas. «Endise Krabi kooli kahe õpetaja kriminaalasjad on kohtus, kuid uudiseid veel pole, sest istungite aegu ei ole kohus määranud,» ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Terje Aleksašin.

Terje Aleksašin selgitas, et kõigil neljal juhul tähendas kehaline väärkohtlemine õpilaste sakutamist juustest või kõrvast, kannatanuid on kokku 15. «Kogutud tõenditele tuginedes sakutasid kaks isikut õpilasi vaid korra, kolmas mõne korra,» märkis ta. «Mis puudutab aga kooli direktorit, siis tema tegi seda süüdistuse kohaselt korduvalt.»

«Kõik, kellele on süüdistus esitatud, on sellest teadlikud,» kinnitas aga Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius. «Süüdistusakt on esitatud nii süüdistatavale kui ka tema kaitsjale. Kuriteos kahtlustatavatele on uurimise käigus tutvustatud kahtlustuse sisu.»