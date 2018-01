Lähedased leidsid Põlvamaal oma õuest surnud mehe

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et mehe surma põhjus pole esialgu teada ja selgub kohtuarstlikul lahangul ning edasise uurimise käigus.

Facebooki grupis Põlva Kodanik levisid eile õhtul kuuldused, et Himmaste külas oli buldog tapnud oma peremehe. Virga sõnul sellisteks kahtlusteks alust pole, kuigi samal õuel oli ka ketiga kinnitatud koer, kes oli mehe ümber liikunud ja kelle kett oli surnukeha ümber keerdunud.

"Uurija kinnitas, et surma põhjust koerast ta ei otsi. Lahkamine näitab, mis see täpselt oli. Koer oli lihtsalt sõrmeotsa näksinud, ilmselt sealt ka küla peale need hullemad kuulujutud läksid," lausus pressiesindaja.