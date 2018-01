C-hepatiidi testimisel avastati viirus 59 inimesel

C-hepatiit on C-hepatiidi viiruse põhjustatud maksapõletik. Eestis on praegu hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut – seda on ligi kolm korda rohkem, kui Eestis arvatakse olevat HIV positiivseid.

C-hepatiit on seotud kõrgenenud maksavähi riskiga ning varakult avastatud haigus on ravitav ja aitab ära hoida maksavähi tekke. On teada, et eriarstide juurde on pikad järjekorrad.