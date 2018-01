Riigikohus tunnistas kohtutäiturite üüratud tasumäärad kehtetuks

Kohtutäituri põhitasu on lõivule sarnanev avalik õiguslik kohustus, mille eesmärk on eelkõige katta konkreetse soorituse kulud, aga lisaks näiteks ka kohtutäituri ja tema büroo töötajate mõistlik töötasu ning muud vajalikud kulutused. Üldkogu hinnangul on taoline ristsubsideerimine ehk toiminguga kaasneva kulu katmine muu täitemenetluse või -toimingu eest saadavast tulust lubatud.

Üldkogu rõhutas aga, et võimalus rakendada ristsubsideerimise põhimõtet (ehk kulude n-ö tasaarveldamist) ei ole põhiseaduslikult piiramatu. See tähendab, et põhitasu määrad ei tohi olla ülemäära kõrged võrreldes vastavate nõuete täitmise eeldatavate kuludega. Vaidlusalused tasumäärad on üldkogu hinnangul selgelt kõrgemad võrreldes menetluse eeldatavate kuludega.