Tõrva kirjamees: Häbi nendele inimestele, kes ei suuda teiste tehtut hinnata

Lugesin hiljuti Lõuna-Eesti Postimehe digiversioonist teavet selle kohta, et Tõrva kultuuritegelased olevat Voldemar Kuslapile Mari Kulli nimelise kultuuripreemia andmisest väga nördinud. Huvitav oleks teada, kes need Tõrva linna või piirkonna kultuuritegelased siis on, keda oma tuntud ja tunnustatud laulja ning näitleja premeerimine nii väga riivas, et sellest kohe selline sensatsioon tekitada.