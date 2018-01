Meeleoluka talvekontserdiga tervitab stuudio alanud aastat ja talve, kontsert on kingitus nii Valga kui ka Valka rahvale. «Kuna laul ja tants on lastele ühine keel, ongi stuudio eesmärk anda kõikidele võimalus end selle kaudu teostada. Kolme kuuga on selgeks õpitud kontserdijagu laule ja tantse. Ootame kõiki muusika- ja tantsuhuvilisi meie õpitut vaatama-kuulama,» sõnas stuudio juht Marina Jerjomina.