Eesti tähistab holokausti mälestuspäeva

„Kahjuks mida aeg edasi, seda nõrgem on arusaam, kuidas sai mitmes ühiskonnas võimalikuks niivõrd halastamatu viha ja süsteemne kiusamispoliitika ühe rahva vastu,“ ütles Pilve. „20. sajandi koleduste uurimisel on jõutud oluliste järeldusteni, mida on vajalik aeg-ajalt meelde tuletada, et tunda ära korduvaid vägivallamustreid ja neid tõkestada. Loomulikult peame me rääkima ka eelarvamuste murdmisest, sest need on käivitanud juudiviha erinevatel sajanditel maailma eri paigus. Sel põhjusel käsitleme ettekandeüritusel juudiviha tekkelugu ja räägime mitmekesisest juudi kultuurist.“

Ajakirjanik ja publitsist Juku-Kalle Raid räägib teemal „Juudiviha tekkeloost ja võimendumisest“, MTÜ Culture Goes to Europe esindaja Moritz Borchardt Saksamaalt peab inglisekeelse ettekande teemal „Remembrance and Heritage in the 21st century: Remembering the Past, Enabling the Future“, esimese eestikeelse juudi kokaraamatu autor Salmen Šois kõneleb teemal „Kes on juudid? Milline on nende kultuur ja traditsioonid?“. Kõik ettekanded tõlgitakse vastavalt ettekandekeelele eesti või inglise keelde. Ettekandepäeva läbiviimist toetab haridus- ja teadusministeerium