Ka riigikogu liige kutsub Teliat meelt muutma

"Valga inimeste jaoks tähendaks Telia samm seda, et nad peavad teatud teenuste järele sõitma 90 kilomeetri kaugusele Tartusse, kus on lähim Telia kontor. Kõike ei saa korda ajada telefoniga või kaugteel," sõnas Randver. Tema sõnul on Telia ootamatu otsus eriti valus hoop just vanematele inimestele.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf ütles reede pärastlõunal, et esialgu ei saa veel öelda, millise lahenduse juurde ettevõte jääb, kuna läbirääkimised on ikka pooleli. Kolmapäeval ütles ta Lõuna-Eesti Postimehele, et Telia kaalub võimalust, kuidas kohalolekut Põlvas ja Valgas säilitada. "Mis see on, seda ma veel ei saa öelda. See sõltub koostööst ja läbirääkimistest ühe võimaliku partneriga," lausus Neudorf üleeile.