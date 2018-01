Kuni 150 riiki koristavad Eesti juhtimisel maailma puhtamaks

President Kersti Kaljulaidi sõnul on Maailmakoristuspäeva tähendus palju suurem, kui see üks koristuspäev septembris. “Sel päeval saab korraga üheskoos hulk riike palju puhtamaks ja see on meie kingitus maailmale Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Aga võib-olla veel olulisem on see mõttemaailma muutus, mida me ka Eestis 100 aastaga näinud oleme. Inimesed, kes ise on teeääri puhastanud, vaevalt enam kommipaberi maha või ehitusprahi metsa alla sokutavad. Selle suhtumise muutusega ongi võimalik maailma muuta,” rääkis Vabariigi President.