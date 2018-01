Koalitsiooni toetab maa-asulates alla viiendiku

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) koalitsiooni summaarne toetus alevikes ja külades on 19,4 protsenti. Eestlastest vastajate grupis toetab koalitsiooni 24,8 protsenti ja meesvalijatest 25,7 protsenti.

"On toimunud olulised muutused, valitsuskoalitsiooni summaarne toetus on kukkunud alla 40 protsendi, nii madal oli see 2013. aasta lõpus, kui toonase valitsuskoalitsiooni seesmised vastuolud hakkasid kasvama," ütles uuringufirma Kantar Emor uuringujuht Aivar Voog.